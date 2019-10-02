Промышленники и работодатели ЮФО обсудили в Ростове-на-Дону проблемы и перспективы реализации нацпроектов

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП ЮФО и Правления Союза работодателей Ростовской области.

2 октября 2019 года в донской столице прошло заседание Координационного совета отделений РСПП Южного федерального округа и Правления Союза работодателей Ростовской области. На совещании обсуждались национальные проекты и цели устойчивого развития регионов, а также взаимодействие общества, бизнеса и власти с применением IT-технологий.

В работе заседания приняли участие исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, Сопредседатель Координационного совета отделений РСПП ЮФО Павел Лебедев, исполнительный директор Координационного совета РСПП ЮФО Эдуард Кузнецов, заместитель Председателя Краснодарского регионального отделения РСПП Сергей Огурцов, руководство региональных отделений РСПП, представители власти и бизнеса.

С докладом о проблемах и перспективах реализации национальных проектов на территории ЮФО выступил Эдуард Кузнецов. Он подчеркнул, что в нацпроектах отражены основные направления развития ЮФО, и достижение этих целей является стратегической задачей, стоящей перед регионами.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко доложил о том, как на Дону идет реализация региональных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, экспорта и повышения производительности труда. Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков рассказал о целях устойчивого развития в реализации стратегий и бизнес-планов предприятий в рамках национальных проектов. О предлагаемых мерах поддержки Правительством Российской Федерации проектов внедрения сквозных цифровых технологий сообщил заместитель директора Ростовского филиала «Ростелеком» Александр Грибков.

В ходе дискуссий также был озвучен еще ряд вопросов, относящихся к тематике совещания.

Координационный совет отделений РСПП ЮФО по итогам своей работы принял резолюцию с обращением в адрес Президента РСПП РФ Александра Шохина для внесения предложений в рабочие группы комитетов и комиссий Правительства РФ по подготовке нормативно-правовой базы в строительстве, промышленности, экологии и охране окружающей среды и т.д.

Подводя итоги мероприятия, Виктор Черепов отметил важность подобных встреч. С их помощью вырабатываются меры, которые позволяют эффективно решать актуальные для южных регионов РФ задачи.