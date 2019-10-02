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Жителя Ростова осудили за оправдывание ИГ на своей странице в соцсети

Ворошиловский районный суд Ростова признал местного жителя Владислава Куликова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Следствие установило, что в прошлом году Куликов наполнял свой аккаунт в соцсети «Вконтакте» видео и комментариями, которые, по заключению экспертов, оправдывают идеологию и деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его у двум годам условно.

Дарья Голякова


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