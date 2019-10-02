В Саратовской области размер ущерба от коррупции превысил 1,7 млрд рублей

В Саратовской области на 6,6 % снизилась регистрация преступлений коррупционной направленности. Такие данные предоставила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 34 преступления необоснованно не относились к указанной категории в связи с неверным заполнением органами расследования статистических карточек.

Размер причиненного материального ущерба от коррупции превысил 1,7 млрд руб.

В процессе предварительного расследования и до направления уголовных дел в суд добровольно погашено 7 млн руб. ущерба. Стоимость арестованного и изъятого имущества, денежных средств и ценностей составила 311 млн руб.

Среди зарегистрированных коррупционных преступлений преобладает мошенничество (48,7 %), мелкое взяточничество (18,1 %), присвоение или растрата (13 %), получение взятки (9,6 %).

Число выявленных лиц, совершивших коррупционные преступления, сократилось на 23%. Из них 23 являются сотрудниками органов внутренних дел, пятеро – федеральной службы судебных приставов, трое – органов Федеральной службы исполнения наказаний, один – следственных органов СК России, 26 -занимают управленческие должности в организациях.

Марина Ковалева