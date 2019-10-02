На конкурс по выбору главы Шадринска допустили шесть кандидатов

Комиссия допустила всех заявившихся кандидатов на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Шадринска. Шесть человек пройдут собеседование, по результатам которого будут отобраны не менее двух претендентов на должность, сообщает пресс-служба администрации города.

В списке кандидатов на пост: гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов, первый вице-мэр Виктор Ермишкин, сотрудник администрации Игорь Залящин, бизнесмен Валерий Мурзин, менеджер Юрий Поникаровских, директор коммунального МУПа Александр Хомяков. На собеседовании с депутатами и представителями губернатора 4 октября претенденты представят свое видение развития Шадринска.