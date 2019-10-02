Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Ростова в Стамбул

Компания Red Wings планирует с 1 ноября запустить рейсы в Стамбул из Ростова, сообщает пресс-служба аэропорта «Платов».

Рейсы авиакомпании планируются по понедельникам и пятницам. Из Стамбула самолет вылетает в 09:00, прибытие в «Платов» в 11:10. В Турцию борт отправляется в 13:00 и в 15:10 садится в международном аэропорту Стамбула.

С введением в расписание нового чартера Red Wings улететь из Ростова в Стамбул прямым рейсом можно будет семь раз в неделю.

За девять месяцев 2019 года на рейсах в Стамбул из аэропорта Платов перевезено 47,9 тыс. человек, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Дарья Голякова