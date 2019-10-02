«МинБанк» может стать крупнейшим собственником земли на Юге России

Московский индустриальный банк («МинБанк»), обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае, сообщает «РБК Краснодар». Все предприятия ранее входили в ГК «Ростовская нива», которая принадлежит сельскохозяйственному холдингу из Казахстана «Алиби». Активы «Ростовской нивы» включают 150 тыс. га сельскохозяйственных земель и пять зерновых элеваторов. На сегодняшний день предприятия, на приобретение которых нацелен «МинБанк», принадлежат разным физлицам, которые имеют отношение к собственникам «Алиби».

На Кубани «МинБанк» рассчитывает получить активы ООО «Кропоткинская зерновая компания» и ООО «Кроп Зерно-К». По данным «СПАРК-Интефакс», собственником первой организации выступает Лариса Шорстова. Выручка от продаж «Кропоткинской зерновой компании» в прошлом году составила 1,8 млрд руб., убыток — 354 млн руб., чистые активы имеют отрицательное значение - -353 млн руб.

Стопроцентным владельцем ООО «Кроп Зерно-К» выступает Наталья Дылева. Выручка от продаж общества в прошлом году составила 2,1 млрд руб., убыток — 139 млн руб., чистые активы имеют отрицательное значение - -137 млн руб. Обе компании образованы в 2016 году.

По словам представителя банка, кредитное учреждение давало сельхозпредприятиям «Ростовской нивы» кредиты на развитие, однако исполнить обязательства те оказались не в состоянии, поэтому «МинБанк» собирается обратить взыскание на доли (у большей части предприятий доли находятся в залоге у банка). Долг «Ростовской нивы» перед кредитором оценивается минимум в 12 млрд руб.

«МинБанк» в данный момент проходит процедуру финансового оздоровления, которая началась в январе 2019 года. В июле ЦБ РФ объявил о докапитализации банка на 128,7 млрд руб. и стал ее контролирующим владельцем (99,9% акций).

Андрей Ульченко