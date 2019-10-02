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Portal и AIZEL выпустили капсульную коллекцию осенней обуви

В чем гулять с собакой, шуршать опавшими листьями в парке и бегать по городским аллеям, придумали дизайнеры совместной капсулы Portal for AIZEL. В ее основе — 8 моделей, среди которых — ботинки на шнуровке, казаки, лодочки на «мраморном каблуке», ботильоны. На волне всеобщей логомании дизайнеры дополнили модели декоративной надписью. Лукбук коллекции получился очень атмосферным и по-осеннему уютным. В его создании приняли участие 10 собак.

Приобрести обувь можно в розничных магазинах Portal в Универмаге «Цветной» и ТЦ «Метрополис», в концепт-сторе Porta 9 в Москве, а также в интернет-магазинах porta9.ru и aizel. ru.

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