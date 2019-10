Может быть, красное мясо все-таки не так вредно

В новом исследовании пищевого поведения канадцы высказывают предположение, что исключение из диеты колбасы, фарша, стейков, а также переработанного мяса — пустые хлопоты для большинства людей. Ученые вступают в спор со Всемирной организацией здравоохранения и утверждают: доказательства вреда красного мяса слабы, риск для здоровья людей невелик.

Красным мясом называют говядину, баранину, свинину, телятину и оленину, а курятина, утятина и дичь в эту категорию не включаются. Переработанное мясо само по себе не отличается от непереработанного, но производители в подавляющем большинстве случаев либо добавляют в него консерванты для продления сроков хранения, либо подвергают копчению, солению и т. п.

Одно из главных обвинений в адрес красного мяса — что оно вызывает рак кишечника. Об этом, в частности, писала ВОЗ: переработанное мясо, весьма вероятно, канцерогенно, а красное — возможно, канцерогенно. Британская статистика такова: переработанное мясо вызывает 5400 случаев рака кишечника в год. ВОЗ также усматривала связь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса с сердечно-сосудистыми патологиями и диабетом второго типа.

Исследователи из Университета Дэлхаузи и Университета Макмастера в Канаде изучили те же доказательства, которые привели к вышеуказанным обвинениям. Канадские данные таковы. Если индивид отказывается от трех порций красного или переработанного мяса (по 70 г; это, например, полторы сосиски или половина бургера) в неделю, то на тысячу человек за всю их жизнь становится:

на семь смертей от рака меньше;

на четыре смерти от сердечно-сосудистой патологии меньше.

Если брать период в 11 лет, то при сокращении потребления мяса на три порции в неделю на тысячу человек становится:

на шесть случаев диабета второго типа меньше, если речь идет о красном мясе;

на двенадцать случаев, если речь о переработанном мясе.

Канадские исследователи заключают: риски не так велики, как принято считать; доказательства не так прочны, чтобы быть полностью уверенными, что риски реальны. «Правильный выбор не для всех, но для большинства людей — продолжать потребление мяса,— заявил BBC News один из исследователей Брэдли Джонстон.— Мы не говорим, что нет никакого риска, мы говорим, что есть только доказательства очень небольшого сокращения случаев рака и других смертельных заболеваний».

Статистики в целом поддержали методику, на основе которой канадские исследователи делали свои выводы. В частности, профессор Дэвид Шпигельхальтер из Кембриджского университета назвал работу канадцев строгой и даже беспощадной: видимо, убедительных доказательств пользы для здоровья от сокращения потребления мяса нет.

Разумеется, есть и другие мнения: не все согласны с тем, как канадцы интерпретируют данные. Например, представитель службы общественного здравоохранения Англии заявил, что служба не будет пересматривать рекомендацию ограничить потребление мяса.

Марко Спрингманн из Оксфордского университета назвал выводы канадцев опасными, преуменьшающими значение научных данных и вводящими в заблуждение. По его мнению, в их работе речь идет о небольшом количестве людей с высокими доходами, а это нерепрезентативная выборка.

Джиота Митроу из Всемирного фонда исследования рака выразил опасение, что люди, послушавшись канадских ученых, решат, что могут есть мяса, сколько хотят, а это не так.

А профессор Нита Форухи из Кембриджского университета заметила, что 12 дополнительных случаев диабета второго типа на 1 тыс. человек — показатель, который не стоило бы игнорировать, особенно если экстраполировать его на население такой большой страны, как Великобритания.

По материалам BBC World Service и статьи Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium; Bradley C. Johnston, Dena Zeraatkar, Mi Ah Han, Robin W. M. Vernooij, Claudia Valli, Regina El Dib et al., журнал Alliance of Internal Medicine, сентябрь 2019 г.

Анатолий Кривов