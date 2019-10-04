«Возможности роста аудитории гибких офисов ограниченны»

Почему до 2014 года в сегменте коворкингов Москвы были единицы операторов, а потом рынок заинтересовал многих, “Ъ” рассказала управляющий директор Regus в России Ирина Баева.

— Regus стал первым коворкингом, открывшимся в России в 1999 году. Почему было принято решение развивать этот формат?

— Появился спрос. Мы работали со многими крупными западными компаниями, которые планировали выйти в Россию. Почти всем было намного проще сделать это через формат гибких офисных пространств: можно было просто подписать договор и уже на следующий день начать работать. Могу сказать, что через нас в этот период на российский рынок вышли 90% западных компаний. Как следствие, первое время все помещения в гибких офисах и коворкингах занимали зарубежные игроки. Позднее их доля начала размываться и сейчас сократилась уже до 30%.

— Почему крупные корпорации размещаются в коворкингах?

— Это мировой тренд: сменилось поколение. Все чаще на работу устраиваются миллениалы, которые следят, чтобы в их трудовых договорах был закреплен гибкий график. Совершенствуются технологии, позволяющие работать удаленно. В таких условиях компаниям становится выгодно переориентироваться на коворкинги. Кроме того, компаниям не приходится вкладываться в организацию офиса, а условия оказываются мягче: если договор аренды обычного офиса заключается на пять лет, то в нашем случае это любой срок, удобный клиенту.

В России крупный бизнес размещается в коворкингах пока менее активно. Чаще речь идет о выводе какого-то отдельного подразделения или группы. Стереотип, что офис должен быть представительным, а руководитель размещаться в просторном кабинете, еще силен.

— Доля малого и среднего бизнеса значительная?

— Конечно, у нас есть стартапы. Многие из них не уверены в завтрашнем дне и не могут снять большие помещения сразу надолго. Но доля малого и среднего бизнеса в России невысока по сравнению с западными странами. Например, в Великобритании это 33% от ВВП, а у нас — только 3%. Поэтому пул таких арендаторов ограничен.

— Сейчас рынок коворкингов в России резко растет. С чем связан бум?

— С началом экономического спада инвесторы начали проявлять активный интерес к коворкингам. Тут есть два основных фактора. Во-первых, появился спрос. Многие компании больше не были готовы заключать длительные договоры аренды. Во-вторых, на рынке оказалось достаточно много невостребованной недвижимости, которую собственникам нужно было развивать.

— Вы чувствует конкуренцию?

— Да, мы же не одни на рынке. Коворкинги активно конкурируют друг с другом, чаще всего инструментом служит цена. Некоторые участники рынка демпингуют, так что у арендаторов достаточно возможностей найти выгодное предложение. Но западные технологии управления могут предоставить только международные игроки.

— На рынке есть невостребованные объекты?

— Конечно. Как правило, это связано с двумя факторами — неправильной ценовой политикой или плохой локацией.

— В Лондоне коворкинги формируют 5–6% офисного предложения. Москва сможет достигнуть этой цифры?

— Сейчас доля гибких пространств в Москве в общей структуре офисов приближается к 2%. Мне кажется, что к 2021–2022 годам показатель может увеличиться до 3%. И уже тогда мы сможем сказать, что на рынке стало тесновато. Возможности роста аудитории гибких офисов ограниченны. Хотя в России есть примеры интереса к коворкингам крупного бизнеса.

Беседовала Александра Мерцалова