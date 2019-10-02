В Самаре на новый трамвайный поворот потратят 4,7 млн рублей

В Самаре планируется построить новый трамвайный поворот на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская. Начальная цена контракта составляет 4,7 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик до конца марта 2020 года должен подготовить проект планировки и межевания территории, а также необходимую проектно-сметную документацию. Кроме того, исполнителю необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Для определения подрядчика будет проведен аукцион, заявки на участие в котором будут приниматься до 18 октября. Сам аукцион состоится 22 октября.

Анастасия Юдина