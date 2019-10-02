Лидер реготделения «Яблока» выдвинулся в комиссию по выборам мэра Челябинска

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков написал обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой включить его в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска. Скан письма господин Щербаков разместил на своей странице в Facebook.

В обращении Ярослав Щербаков подчеркивает, что считает себя «созревшим членом общества, который в состоянии объективно оценить и выбрать из заявленных кандидатов самого лучшего и достойного». Также он напоминает, что в Верховном суде России в апелляционном порядке оспаривает положение о предыдущих выборах главы Челябинска.

Ярослав Щербаков в феврале этого года участвовал в конкурсе по выбору мэра Челябинска. Тогда конкурсная комиссия не допустила его до депутатского голосования. «Ъ-Южный Урал» он заявил, что еще не принял решение о своем участии в новом конкурсе.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурс по отбору претендентов на пост главы Челябинска был объявлен 1 октября. Прием документов от претендентов на должность продлится с 7 по 21 октября. 12 ноября состоится собеседование с кандидатами, в течение двух недель после этого депутаты выберут мэра. В конкурсную комиссию от депутатского корпуса вошли четверо представителей «Единой России» - Олег Иванов, Денис Лапотышкин, Галина Киреева, Олег Толмачев. Теперь четырех представителей в комиссию должен делегировать губернатор Алексей Текслер.