В Самарской области бывший гендиректор ресурсоснабжающей фирмы осужден за ущерб в 4 млн рублей

Нефтегорский районный суд Самарской области приговорил экс-главу ОАО «Водоканал» к четырем годам лишения свободы за мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма нанесенного ущерба составила более 4 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура. Суд также взыскал с бывшего директора компании оставшиеся после частичного возмещения 2,3 млн руб., сохранив наложенный ранее арест на имущество.

Как установил надзорный орган, в период с 2014 по 2015 год генеральный директор ОАО «Водоканал» заключил три фиктивных договора с ООО «Метаком» и ООО «Самарская сервисная компания» на поставку электродвигателя, песка, выполнение работ по обслуживанию канализационных сетей города. При этом фактически материалы и оборудование не поставлялись, а работы выполнялись сотрудниками ОАО «Водоканал». Приговор суда в законную силу не вступил.

Алена Смирнова