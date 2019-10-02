Для Казани планируют построить второй водозабор

Строительство второго водозабора «Столбищенский» запланировано в Лаишевском районе Татарстана, согласно новому Генплану Казани. Он станет дополнительным источником водоснабжения столицы Татарстана, а его производительность составит 200 тыс. кубометров в сутки, говорится в сообщении мэрии. В данный момент идут предпроектные изыскания. Когда именно водозабор будет построен – пока неизвестно.

По словам главного инженера проекта ГАУ «Институт Генплана Москвы» Валентины Веткиной, в данный момент в Казани существует лишь один источник водоснабжения. Речь идет о водозаборе «Волжский», производительность которого составляет 510 тыс. кубометров в сутки. Доля единственного источника водоснабжения в подаче воды достигает 87%. Остальную долю составляют локальные водозаборы, которые эксплуатируют подземные воды.

Строительство второго водозабора позволит уменьшить долю поверхностных вод в централизованном водоснабжении, исключить из системы мелкие подземные скважины и в целом повысить стабильность водохозяйственного комплекса, добавила госпожа Веткина. Как отметил замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, Лаишевский район выбран в качестве место строительства, поскольку там удалось разведать большие запасы артезианской воды. Степень ее чистоты такова, что воду можно эксплуатировать без очистки, однако строительство очистных сооружений там при этом запланировано.

"Ъ-Казань"