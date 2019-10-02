Краевые власти планируют купить 54 автобуса

На реализацию новой межмуниципальной сети автобусов в Прикамье планируется направить 4,8 млрд руб.: 808 млн руб. в 2020 году, 967 млн — в 2021-м и 3,1 млрд руб.— в 2022 году, говорится в проекте бюджета. Из них 1,5 млрд руб.— средства бюджета, остальное — доходы от оплаты за проезд.

Эти средства, как говорится в пояснительной записке к бюджету, предлагается направить на новую межмуниципальную сеть автобусных перевозок, закупку 54 автобусов (500 млн руб.), приведение в нормативное состояние 14 вокзалов (по 50 млн руб. в год), создание нового казенного учреждения, которое будет организовывать маршруты и возьмет на себя функции оператора единой системы оплаты проезда (111 млн руб.).