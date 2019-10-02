Бизнесу придадут популярности

В Ростовской области началась реализация региональной программы «Популяризация предпринимательства», входящей в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее цель — формирование в регионе положительного образа предпринимателя, а также поддержка создания новых предприятий на территории области. Важнейшей частью программы станут образовательные мероприятия для разных возрастных и социальных групп жителей региона.



Проект «Популяризация предпринимательства» состоит из двух основных блоков. Первый из них — информационная кампания в СМИ, интернете и на объектах наружной рекламы. Второй — образовательные мероприятия для жителей Ростовской области, которые заинтересуются информацией о программе. До конца нынешнего года информационная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства, должна охватить около 500 тыс. жителей Донского края во всех 55 муниципальных образованиях региона, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко 26 сентября в ходе презентации мероприятий, проведение которых запланировано проектом «Популяризация предпринимательства».

«За три месяца планируется провести более 100 мероприятий для различных целевых групп, в том числе женщин, военных пенсионеров, студентов, школьников и лиц с инвалидностью. Мы намерены обучить ведению бизнеса более 5,5 тысяч граждан, а также зарегистрировать не менее 278 новых субъектов МСП», - заявил господин Папушенко.

Реализация проекта предусматривает проведение масштабного тестирования граждан, заинтересованных в открытии собственного дела, для выявления профессиональной предрасположенности к занятию предпринимательством. По итогам тестирования участники получат персональные рекомендации по дальнейшему развитию их компетенций. Те, кто покажет лучшие результаты, смогут бесплатно приобрести soft skills (обучиться работе в команде, лидерству, построению коммуникаций и т. п.) или business skills (бизнес-планированию, менеджменту, маркетингу и др.). Обучение будут проводить специалисты дочерней компании Сбербанка «Деловая среда», которая входит в число лидеров российского рынка бизнес-образования.

Образовательная составляющая станет важнейшим элементом проекта. В программу его презентации вошел мастер-класс «Бизнес и коммуникации», который провел для участников мероприятия создатель и руководитель программ для молодых предпринимателей, основатель и генеральный продюсер основатель и генеральный продюсер форума «Счастье как бизнес-модель» в Сколково, президент международного коуч-сообщества ICC Russia Андрей Вебер.

15 октября запланирован крупный форум «Мой бизнес», который пройдет в конгресс-холле ДГТУ. «Его участниками станут около 1400 человек, - сообщила вице-президент университета „Синергия“, куратор федерального проекта „Популяризация предпринимательства“ от минэкономразвития России Ольга Грищенко. - На форуме в режиме нон-стоп выступят более 15 федеральных и региональных экспертов в таких сферах как тренды будущего и новые технологии бизнеса, рекламные стратегии и диджитал-маркетинг, секреты построения эффективной команды и многих других».

Проект охватит жителей Ростовской области самых разных возрастов: от школьников до пенсионеров. «Одной из ключевых целей станет работа с молодыми людьми в возрасте 14-17 лет, - рассказала Елена Макаренко, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), который также участвует в проекте. - Ключевое мероприятие для этой группы — единый открытый урок по предпринимательству во всех муниципальных образованиях Ростовской области, который планируется провести 12 ноября. Предполагается, что в нем примут участие не менее 3 тыс. школьников». Кроме того, по словам госпожи Макаренко, для этой группы участников проекта планируется провести комплексный учебный курс по предпринимательству, различные бизнес-игры, бизнес-лагерь и конкурс предпринимательских идей.

Для студентов в нынешнем году будет организован цикл форумов «Перспектива», которые пройдут на базе вузов Ростова, Новочеркасска и Шахт, добавил член президиума «ОПОРЫ России» Аркадий Гершман. Военные пенсионеры смогут принять участие в серии образовательных мероприятий «Безопасный бизнес».

В отдельную целевую группу будут выделены женщины-предприниматели. Для них планируется провести масштабный женский бизнес-форум, который поддержит крупнейшая в стране общественная организация предпринимателей «ОПОРА России». Кроме того, для женской части аудитории будет организован конкурс социальных бизнес-проектов, в число организаторов которого войдет первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам госдумы Ирина Гусева.

Действующие предприниматели тоже станут целевой аудиторией проекта «Популяризация предпринимательства». Для молодых бизнесменов в рамках проекта запланирован конкурс «Молодой предприниматель России». Его победители будут представлять Ростовскую область в финале, который состоится в Казани. Также для предпринимателей пройдет ряд обучающих мероприятий по soft skills и business skills; принять в них участие можно будет как очно, так и в режиме онлайн. Кроме того, опытные предприниматели выступят в рамках проекта в качестве наставников молодых коллег. Одним из них станет директор и соучредитель ГК «ИНПК» Вадим Щербак, амбассадор нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области. На презентации региональной части проекта он отметил, что общение с начинающими бизнесменами для него — один важных факторов личностного роста.