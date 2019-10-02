Экс-чиновник из Оренбуржья уличен в нецелевых тратах

С экс-главы администрации Зареченского сельсовета Оренбургской области взыскана сумма ущерба, нанесенного им бюджету. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее апелляционной инстанцией было признанно законным и обоснованным решение Тоцкого районного суда в отношении бывшего чиновника, по которому с ответчика взыскано 158 тыс. руб. в пользу сельсовета. Суд установил, что в январе-феврале 2017 года мужчина, будучи главой администрации муниципального образования, заключил договоры на ремонт трех кабинетов здания сельсовета, однако работы не проводились.

Вместо этого бюджетные средства в размере 218 тыс. руб. были потрачены на ремонт врачебной амбулатории, которая не принадлежала сельсовету. В ноябре 2017 прокуратура инициировала привлечение главы сельсовета к административной ответственности по факту нецелевого использования бюджетных средств. Надзорное ведомство потребовало взыскать с виновного в судебном порядке сумму материального ущерба, с чем в дальнейшем согласился суд. Решение вступило в законную силу.

Анастасия Юдина