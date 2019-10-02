Долги прикамских организаций превысили 1 трлн рублей

На 1 августа 2019 года суммарная задолженность организаций Пермского края, включающая кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составила 1,09 трлн руб.

Кредиторская задолженность сложилась в объеме 476,1 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 39,1 млрд руб.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 1,9%, просроченные долги возросли на 0,5%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 170 организаций края.

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 августа 2019 года составил 335,5 млрд руб., что выше уровня предыдущего месяца на 2,3%. Сумма просроченной задолженности увеличилась на 0,3% и составила 33,5 млрд руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 85,6%, в том числе 15,6% — задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 августа 2019 года сложилась в размере 617,1 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 7,6 млрд руб.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца возросла на 2,6% и к 1 августа 2019 года достигла 377 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 6% и сложился в размере 35,2 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 292 организаций края.

В промышленном производстве Пермского края в течение июля 2019 года дебиторская задолженность возросла на 2,7%, и к 1 августа 2019 года она составила 289,2 млрд руб., ее просроченная составляющая — 29,9 млрд руб.