ОСАГО защитили от мошенников

Свердловская область переместилась в «зеленую зону» рейтинга убыточных регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО, спустившись в рейтинге с 31 на 56 место. По данным РСА, в регионе снизились объемы так называемых «нестраховых выплат» по ОСАГО. Впрочем, участники рынка уверены, что недобросовестные практики для получения дополнительной выгоды по ОСАГО на рынке остаются – об этом говорит превышение накладных расходов над суммой основного требования.



Сегодня заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил о перемещении Свердловской области в «зеленую зону» рейтинга убыточных регионов РСА по ОСАГО. «Регион покинул “желтую зону”, поднявшись с 31 на 56 место в течение чуть более года. В 2017 году он занимал вовсе 11 строчку рейтинга»,— рассказал он.

Рейтинг регионов формируется с учетом частоты страховых случаев, средней выплаты, прироста договоров и других параметров. На первых 20 местах размещаются субъекты с показателями, значительно превышающими среднероссийское значение. Они входят в «красную зону». В «желтой зоне» (с 21 по 40 места) находятся регионы с пограничной ситуацией, в «зеленой зоне» — субъекты, где проблем с мошенничеством почти нет или их удается решать.

По данным РСА, Свердловская область улучшила несколько параметров, которые учитываются при составлении рейтинга. Так, за первое полугодие 2019 года РСА зафиксировало снижение объема нестраховых выплат по ОСАГО (штрафов по закону о защите прав потребителей, оплат услуг экспертизы и экспертов и другие) на 54%. При этом размер накладных расходов продолжает превышать величину основного требования. Например, за первое полугодие 2019 года накладные расходы были 124 млн руб., а сумма требований лишь 72 млн руб. В прошлом году накладные расходы составляли 271 млн руб. а сумма требований 175 млн руб.

Помимо этого, общий размер выплат по суду снизился на 117% и составил 206 млн руб. (в 2018 году — 446 млн руб.). Количество оплаченных судебных решений в регионе снизилось с 4,3 тыс. до 1,9 тыс. «Положительной динамики удалось добиться благодаря совместной работе страховщиков с гражданами, правоохранительными органами и региональными властями. По данным региональной прокуратуры, в 2017 году обвинительные приговоры в страховом мошенничестве получило семь человек, а в 2018 году — уже 41 человек. В этом году мы ждем большего»,— сообщил господин Ефремов. Несмотря на позитивный тренд, он отметил, что большая доля накладных расходов в общем количестве судебных трат подтверждает преобладание недобросовестных практик для получения дополнительной выгоды по ОСАГО по факту ДТП.

Дарья Соколова