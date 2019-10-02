Пензенский губернатор потребовал активнее задействовать труд заключенных

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил руководству УФСИН наладить в колониях производство матрасов и контейнеров для нужд региона. Об этом он заявил на межведомственной комиссии в областном правительстве.

По информации главного инженера УФСИН по Пензенской области Артура Григорьева, в регионе отбывают наказание 4104 человека, из которых трудоустроено 32%.

В пензенских колониях производятся пластиковые окна, мягкий инвентарь, металлические барьеры, деревянная мебель, контейнеры. Заказчиками являются предприятия из разных регионов РФ. «Больницы Пензенской области нуждаются в новых матрасах, поролон для их пошива производится на заводе в нашем регионе, наладьте производственные связи и начните изготовление матрасов. Предлагайте свои услуги региональным операторам, нехватка контейнеров есть», - отметил глава региона.

Иван Сергеев