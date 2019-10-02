Врио главы Карталинского района ушел в отставку

Руководитель Карталинского муниципального района Челябинской области Сергей Ломовцев написал заявление о добровольной отставке. Временно исполнять обязанности главы будет руководитель контрольно-счетной палаты муниципалитета Галина Синтяева, сообщает «Карталинская новь».

В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер отозвал господина Ломовцева из отпуска из-за проблем с началом отопительного сезона в районе. «Сигнал всем главам: обеспечьте людей теплом, а уже потом идите в отпуск»,– написал глава региона у себя в Instagram.

Сергей Ломовцев руководил Карталинским районом в должности временно исполняющего обязанности главы с 2017 года, когда действующего мэра Сергея Шулаева заподозрили в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем сирот и отстранили от работы. 17 сентября суд признал его виновным и приговорил к пяти годам условного лишения свободы.