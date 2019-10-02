Сын свердловского замминистра стал прокурором Тюменской области

Как следует из Указа №474 президента РФ от 30 сентября текущего года, на пятилетний срок службы прокурором Тюменской области назначен заместитель прокурора ХМАО Владислав Московских, который является сыном первого замминистра министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. Напомним, место прокурора региона стало вакантно в июле, когда прежний глава надзорного ведомства Владимир Владимиров был назначен транспортным прокурором Северо-Западного Федерального округа.

Игорь Лесовских