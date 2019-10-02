В поселке Плодородном Краснодара открыт новый детсад

Детское дошкольное учреждение «Золотой ключик» в п. Плодородном Прикубанского округа краевой столицы официально открыто сегодня, 2 октября, при этом работать оно начало несколько дней назад, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Оно рассчитано на 170 детей возрастом от трех до семи лет, при необходимости здесь также могут быть сформированы ясельные группы.

«Этот год — рекордный для социальной сферы Прикубанского округа. Почти все новые школы и детсады, введенные в эксплуатацию в 2019 году, построены именно здесь. Территория округа самая большая, поэтому потребность в подобных учреждениях высокая», - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В дошкольном учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет и комната психолога. На первом этаже во всех группах сделаны теплые полы. Во дворе детского сада оборудованы теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, построено уличное освещение, установлены 24 камеры видеонаблюдения.

«Золотой ключик» - третий детский сад, который вводится в эксплуатацию в Краснодаре в 2019 году. Всего запланировано построить шесть дошкольных учреждений.

Андрей Ульченко