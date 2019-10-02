Санврачи потребовали периодических осмотров на туберкулез у сотрудников «СКБ-Контур»

Свердловский облсуд отправил на пересмотр административное дело в отношении АО «ПФ «СКБ-Контур», которую санврачи пытались привлечь к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст.6.3 КоАП). По мнению сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в IT-компании не организовали прохождение периодических медосмотров для водителей. Кроме того, в «СКБ-Контур» не осуществляется контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез. В итоге санврачи назначили компании административное наказание в виде предупржедения. С этим решением не в IT-компании не согласились и обжаловали его в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга. В ходе процесса юристы «СКБ-Контур» настаивали на том, что компанию должным образом не уведомили надлежащим образом. Кроме того, в компании отсутствуют категории работников, для которых исследование на туберкулез в ходе проведения медицинского осмотра является обязательным. В итоге райсуд отменил решение санврачей, которые попытались оспорить его в облсуде. Сейчас Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга рассмотрит жалобу юристов IT-компании повторно.

Игорь Лесовских