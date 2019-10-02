Правительство Челябинской области купит 25 легковых автомобилей на 55 млн рублей

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило закупку 25 легковых автомобилей с комплектующими для выполнения функций ОГКУ "Комбинат транспортного обеспечения". Начальная цена контракта составляет 59,7 млн руб. Информация об электронном аукционе размещена на официальном сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 7 октября, дата проведения торгов – 9 октября. Согласно документации, управделами намерен приобрести 25 автомобилей по максимальной (начальной) цене 55,3 млн руб. Стоимость одной машины не может превышать 2,2 млн руб. На закупку 125 зимних шин и 125 дисков выделено 4,3 млн руб.

В пресс-службе правительства Челябинской области «Ъ-Южный Урал» сообщили, что приобретение новых автомобилей связано с подготовкой и проведением в Челябинске мероприятий, которые пройдут в 2020 году в рамках председательства России в организациях ШОС и БРИКС. Средства на покупку большего количества машин запланированы в бюджете региона. «В связи с переносом встреч глав государств и сокращением количества мероприятий, проходимых в рамках саммита, по поручению главы региона Алексея Текслера, было принято решение о сокращении в два раза количества приобретаемых машин. Все закупки будут проходить в рамках установленного законодательства, приобретение автомобилей повышенной комфортности исключается»,– сообщил в пресс-службе. После завершения международных мероприятий новые машины заменят устаревшие автомобили, которыми сейчас пользуются органы исполнительной власти Челябинской области: сегодня около 50% автопарка регионального правительства старше 10 лет. Старые машины могут безвозмездно передать в пользование муниципальным образованиям и бюджетным учреждениям области, либо выставят на торги.