Два вертолета «Ансат» с медицинскими модулями переданы ГТЛК

Компания «Вертолеты России» передала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) два вертолета «Ансат», произведенных на Казанском вертолетном заводе» и оснащенных медицинскими модулями, сообщает пресс-служба холдинга.

Главное предназначение машин – развитие санавиации в российских регионах. Вертолеты уже переданы в дальнейшую эксплуатацию в интересах авиакомпания «СКОЛ». Поставка транспорта происходит в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», уточнили в пресс-службе.

По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, благодаря модулям стало возможным проводить интенсивную терапию прямо в воздухе. При этом соблюдается правило так называемого «золотого часа»: речь идет о времени, когда помощь пострадавшему может быть оказана наиболее эффективно.

Как отметил управляющий директор «Казанского вертолетного завода» Юрий Пустовгаров, в дальнейшем планируется модернизировать топливную систему и увеличить дальность полета вертолетов «Ансат». В связи с этим проводится работа по сертификации дополнительного оборудования – системы аварийного приводнения, лебедки и внешней подвески. В частности, в запланированы испытания вертолетов с установленным комплексом для перевозки неонатальных пациентов.

"Ъ-Казань"