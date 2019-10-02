Заседание по обжалованию приговора бывшему полковнику МВД отложили. Об этом просил и сам Дмитрий Захарченко, и его адвокаты. Ранее Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы за взяточничество и оштрафовали на 118 млн руб. На заседании Захарченко вел себя весьма вызывающе, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Все ожидали, что сегодня уже решится судьба Дмитрия Захарченко: либо он отправится в колонию, либо как-то смягчат приговор. Само слушание задержалось примерно на час. Дмитрий Захарченко присутствовал лично на этом заседании, конвой привел его в так называемый «аквариум» — специальный бокс для подсудимых. Он был в довольно бодром расположении духа и даже громко, когда коллегия судей зашла в зал, продекламировал: «Здравствуйте, уважаемый суд!».

Но сразу, как заседание было открыто, он первым делом заявил отвод прокурору Милане Дигаевой. По его словам, она якобы переписывалась с представителем СКР прямо на слушаниях в этом самом Пресненском суде. Захарченко неоднократно утверждал, что лично видел эту переписку, просил проверить телефон прокурора, но тогда в Пресненском суде получил отказ. И он уточнил, что вынужден заявить отвод при всем уважении к Милане Дигаевой, поскольку она, прокурор по его делу,— стройная девушка-полковник.

В качестве причины для переноса он заявил, что не ознакомился со всеми документами, с которыми нужно было, к этому заседанию. Более того, два его адвоката — Станислав Мальцев и Александр Карабанов — не пришли на эти слушания. И еще одним аргументом Захарченко добавил тот факт, что ему прислали не все протоколы предыдущих заседаний в Пресненском суде, а на их основании он как раз и готовил какую-то свою линию защиты. Но его поддержали адвокаты, и один из защитников только сегодня получил непосредственно представление прокуратуры, которая тоже просит изменить приговор.

Теперь заседание назначено на 15 октября. Судьи даже с некоторой иронией заявили, что надеются увидеть все-таки всех защитников, поскольку два отсутствующих адвоката никак не обозначили, почему не смогли появиться. Но 15-го числа будет ясно, в чем заключаются жалобы защиты. Единственное, Александр Горбатенко, адвокат Дмитрия Захарченко уточнил, что все защитники единогласно просят оправдать Захарченко по оставшимся эпизодам по взятке в виде дисконтной карты и воспрепятствовании правосудию.

А прокурор, в свою очередь, просит вернуть на новое рассмотрение эпизод о получении взятки от ресторатора Мехди Дусса. Пресненский суд этот эпизод все-таки снял и в приговоре по нему оправдал Захарченко. Кроме того, прокурор просит вернуть квалификацию по эпизоду с получением выгоды по этой самой скидочной карте, чтобы все-таки там фигурировало участие в организованной преступной группе, а это, соответственно, новый срок и новые дополнительные годы заключения.

Судьи заявили, что не видят необходимости в том, чтобы удалять прокурора со слушания, поэтому 15 октября тот же самый состав участников, скорее всего, и будет на апелляции.