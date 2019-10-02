Прокуратура проверит законность решения думы Северска о согласовании текстов СМИ

Сотрудники прокуратуры Томской области проверят законность решения гордумы Северска, обязавшей журналистов согласовывать с депутатами тексты перед публикацией, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце сентября депутаты гордумы утвердили правила аккредитации для журналистов, согласно которым последние должны выполнять ряд требований. Например, представители СМИ обязаны согласовывать свои тексты со спикерами-депутатами, а при посещении думы придерживаться делового стиля в одежде.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что если во время проверки обнаружат нарушения, то прокуратура имеет право опротестовать решение — потребовать доработать в соответствии с нормами законодательства или отменить.

Северск — самый крупный закрытый города на территории России. Общая площадь закрытого административно-территориального образования составляет 486 кв. км. в городе проживает более 107 тыс. человек.

Юлия Сасевич