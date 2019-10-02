Приволжское таможенное управление увеличило сумму отчислений в казну на 13%

За январь-сентябрь Приволжское таможенное управление перечислило в бюджет Российской федерации 103 млрд руб., что на 13,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года (91,6 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба управления.

В сентябре сумма отчислений таможенных органов составила 11,8 млрд руб., увеличившись на 3% по сравнению с результатом за прошлый год. Большая часть средств поступила через Приволжскую электронную таможню – 10,6 млрд руб. (открылась 24 октября 2018 года), еще 0,7 млрд руб. обеспечила Нижегородская таможня.

Анастасия Еремина