Кредиторы собираются банкротить анапского производителя вина

О своем намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании несостоятельным ЗАО «Комплекс пищевых предприятий ”Лазурный“» заявили одновременно два кредитора — ПАО Сбербанк и АО «Тетра Пак», информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс». По данным этой системы, в отношении «КПП ”Лазурный“» сегодня в судах рассматриваются три дела о банкротстве в качестве должника.

По данным сайта организации, винзавод «Лазурный» является старейшим предприятием пищевой промышленности Анапы, оно было основано в 1938 году. Специализируется на производстве столовых сухих и полусладких вин. Выручка от продажи компании в прошлом году составила 43 млн руб., прибыль — 342 тыс. руб., активы — 522 млн руб. («СПАРК-Интерфакс»).

Андрей Ульченко