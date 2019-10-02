Грузооборот порта Азов сократился на 22%

Общий грузооборот морского порта Азов за девять месяцев этого года составил 7 млн т, что на 22% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает ИАА «Порт Ньюс».

Объем экспорта снизился на 3% - до 3,4 млн т, каботажа – на 42% до 2,6 млн. т, транзита – на 13%, до 1,7 млн т. При этом объем импорта вырос на 6% - до 317 тыс. т.

В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. Объем перевалки угля увеличился на 47% - до 1,4 млн т, объем обработки зерновых сократился на 36% до 4,3 млн т, нефтепродуктов – на 12% до 1,9 млн т. По итогам девяти месяцев было оформлено 2,6 тыс приходов и отходов судов против 3,3 тыс. годом ранее.

Дарья Голякова