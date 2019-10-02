МегаФон взял курс на пермских геймеров

Оператор первым на телеком-рынке заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment – одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

Пермяки уже могут приобрести 9 продуктов на новом портале «МегаФон Игры»: карты и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Продукт привлечет к оператору новую аудиторию, в этом уверены эксперты отрасли, а выход на рынок мультимедийного и развлекательного контента признают логичным шагом.

«Сотрудничество МегаФона с Blizzard и запуск нового развлекательного проекта для геймеров с доступом к самым популярным в мире играм позволит привлечь внимание самой широкой аудитории, получить новых клиентов, а также укрепить лояльность за счёт широкого спектра продуктов, включая популярнейшие игры для десктопов, лэптопов и мобильных устройств», – уверен телком-эксперт, главный редактор интернет-проектов «Будь Мобильным» Иван Кущ.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft будут предоставлены специальные скидки. В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

В МегаФоне отмечают, что таких историй на российском телеком-рынке еще не было, а доступ к качественному игровому контенту, современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона сделают сервис полезным и востребованным в стране.