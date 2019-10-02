Мэрия Уфы закажет дополнительный проект реконструкции сквера Волна в Затоне

Администрация Уфы заключит с проектным институтом «Башжилкоммунпроект» госконтракт на разработку проекта реконструкции сквера Волна в микрорайоне Затон. Институт был единственным участником тендера и предложил исполнить работы по начальной цене — 4 млн руб. В течение 60 дней проектировщик должен предложить дизайн-проект благоустройства сквера, выполнить гидрогеологические изыскания двух озер, при необходимости — обследовать территорию на возможность образования карстовых деформаций, сформировать рекомендации по укреплению склонов и дна. В проекте должны быть предусмотрены видовые площадки и зоны отдыха, пешеходная и велосипедная дорожки, при необходимости — дополнительное озеленение, архитектурное освещение, декоративное ограждение, фонтан и пешеходный мостик.

По данным kartoteka.ru, ООО «Проектный институт Башжилкоммунпроект» принадлежит минземимуществу Башкирии. В 2018 году институт заключил четыре госконтракта на сумму 807,24 тыс. руб., в том числе на разработку проектов для Туймазинского государственного татарского драмтеатра и детского сада в Туймазах.

Генеральным подрядчиком ремонта сквера Волна в июле было отобрано управление строительства №3 ФСИН России. С ним был заключен договор стоимостью 95 млн руб.

Майя Иванова