Сотрудница Управления Роспотребнадзора предстанет перед судом за взятку

В Тольятти главного специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обвиняется в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника Роспотребнадзора денежные средства в размере 20 тыс. руб., пообещав не проводить внеплановую проверку»,— говорится в сообщении.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его материалы направлены в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова