Аэропорт Кольцово не стал отвечать за нефтепродукты в реке Исеть

Как стало известно «Ъ-Урал», Свердловский облсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, который не стал привлекать к штрафу в 150 тыс. руб. аэропорт Кольцово за превышение установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Исеть.

В июне 2019 года инспекторы Росприродназора по УрФО назначили аэропорту штраф, выявив нарушения в охране водных объектов (ст.8.13 КоАП РФ). Поводом послужили пробы воды в реке Исеть рядом с территорией аэропорта. В одной из проб были выявлены загрязнения нефтепродуктами. Инспектора посчитали, что аэропорт сбрасывает загрязняющие вещества с превышением установленных нормативов в выпуске №1.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказался поддерживать выводы Росприроднадзора, посчитав, что обстоятельства нарушения экспертами не были доказаны. В ходе судебного процесса выяснилось, что пробы воды отбирались экспертами за пределами территории аэропорта, куда имел доступ «неопределенный круг лиц, возможно, загрязняющих территорию». Кроме того, повышенные содержания нефтепродуктов могли быть вызваны таянием снега с территории, которая соседствует с аэропортом.

Юристы Росприроднадзора попытались оспорить решение райсуда в облсуде, но безуспешно.

Игорь Лесовских