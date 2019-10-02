Суд оставил в силе арест имущества экс-главы самарского Управления капстроительства

Защита бывшей руководительницы ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) Светланы Моравской не смогла оспорить арест квартиры ее матери в Ялте. Стоимость недвижимости составляет 12 млн руб. Соответствующее решение принял Самарский областной суд.

Ранее Октябрьский районный суд постановил арестовать квартиру матери бывшей чиновницы. Ее адвокаты пытались доказать, что квартира куплена на законно заработанные деньги, но безуспешно.

Как пояснил “Ъ-Волга” адвокат Светланы Моравской Вячеслав Земчихин, арест на имущество накладывается в рамках гражданского иска, а также для выплаты наложенного судом штрафа или в том случае, если оно было получено преступным путем, однако ни одного из этих оснований у суда не было.

Во вторник Ленинский районный суд перенес слушания по делу бывшей чиновницы в связи с неявкой потерпевшего в лице представителя регионального минстроя.

Светлана Моравская обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Женщина находится под арестом. Своей вины она не признает.

Георгий Портнов