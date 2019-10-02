Наталья Потапова: «По темпам роста мы двигаемся быстрее рынка»

Банк «Открытие» в Красноярске опережает рынок по всем показателям бизнеса

На пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы обновленного банка, управляющий банком «Открытие» в Красноярске Наталья Потапова рассказала, что за год кредитно-документарный портфель вырос со стартовой позиции до 15 млрд рублей, малого бизнеса – до 3,5 млрд рублей (в 6,5 раз). Розничный кредитный портфель составил 3,8 млрд рублей - вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2018 года).

На фоне общерыночного падения спроса на ипотеку банк «Открытие» показал рост в этом сегменте в 10 раз, по потребительским кредитам – в 8 раз. На вкладах клиенты банка хранят 17,7 млрд рублей.

«Банк вышел из санации и работает полностью на рыночных условиях, стабильно показывая прибыль и рост ключевых показателей, - подчеркнула Наталья Потапова. – Причем по темпам роста мы двигаемся быстрее рынка».

Важное ожидаемое событие для банка – начало интеграции IT-платформы экс Бинбанка на платформу «Открытия». Процесс предусматривает перенос всех клиентских данных и продуктов в систему объединенного банка, после чего все клиенты объединенного банка получат возможность обслуживаться в любом из отделений банка «Открытие». Это повысит скорость и удобство обслуживания.

В планах банка в регионе до конца года - обеспечить высокую динамику объемов кредитных выдач и увеличить объем кредитного портфеля в каждом из сегментов. Сделано это будет за счет роста клиентской базы физических лиц, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса и благодаря запуску новых современных продуктовых предложений. В приоритете - обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

«Банк «Открытие» заинтересован в финансировании крупных проектов развития различных отраслей экономики края. В частности, в строительстве школ и детских садов, жилищном и дорожном строительстве, ритейле, промышленности и сельском хозяйстве, готов оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, – отметила Наталья Потапова. - А также планирует активно инвестировать средства в развитие ключевых инфраструктурных проектов, в том числе тех, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства».