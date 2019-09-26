02 октября, среда
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Bo g Dan обновился

Заведение национальной вьетнамской кухни Bo g Dan на Дербеневской набережной обновило концепцию и меню, специально пригласив из Хайфона шеф-повара Ши. Вместе с командой кафе он протестировал продукты и предложил новые, нестандартные блюда для вьетнамской кухни в России. В обновленном меню теперь доступны суп из овощей и кокоса «Зау», рис терияки с курицей, креветками и восьмью вьетнамскими приправами «Ком Га Том». Часть продуктов заведения доставляется непосредственно из Вьетнама, блюда готовят вьетнамские повара.

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