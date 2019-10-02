Аэропорт Омска рассчитывает обслужить 1,7 млн человек в 2022 году

Пассажиропоток аэропорта «Омск-Центральный» достигнет 1,4 млн пассажиров в 2019 году, сообщает правительство Омской области. В прошлом году аэропорт обслужил 1,1 млн пассажиров, а к 2022 году этот показатель ожидается на уровне 1,7 млн человек.

Темпы роста пассажиропотока значительно опережают среднеотраслевые параметры за счет увеличения региональных маршрутов, говорится в сообщении. В осенне-зимнем сезоне будут открыты новые направления — в Челябинск, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Горно-Алтайск и Нижневартовск. Увеличиваются частоты по уже существующим направлениям — Самара, Казань, Сургут, Ханты-Мансийск и Екатеринбург.

Интенсивное развитие ведет к значительному увеличению взлетно-посадочных операций в аэропорту, находящемся в городской среде, сообщает правительство региона. «Ключевые вопросы — это строительство аэропорта "Омск-Федоровка". Разработан механизм реализации инвестиционного проекта — через концессию. Есть два потенциальных инвестора. Вопрос только за включением нашего проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года»,— сказал губернатор Александр Бурков.

Губернатор отметил, что власти региона прорабатывают вопрос финансового обеспечения мероприятий по строительству аэродромной инфраструктуры и инженерных сетей. Разработана организационно-правовая модель проекта, мастер-план аэропорта «Омск-Федоровка», а также финансовая модель реализации проекта. «Разработанная нами финансовая модель успешно прошла первый этап ранжирования. В ближайшее время предстоит второй этап рассмотрения документов в аналитическом центре при правительстве РФ»,— добавил глава региона.

Оксана Павлова