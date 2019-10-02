Рейс Пермь — Прага обходится бюджету в 150 млн рублей в год

02 октября, среда
Объем субсидий авиакомпаниям на перевозку пассажиров в 2020–2022 годах составит 280 млн руб. ежегодно, говорится в материалах бюджета. При этом первоначально в 2019 году размер дотаций составлял 87 млн руб. В минтрансе пока не смогли объяснить столь существенный рост.
Источник в кабмине пояснил, что рост обеспечен субсидиями открывшегося этой осенью рейса Пермь — Прага. Он выполняется авиакомпанией «Уральские авиалинии» с частотой полетов два раза в неделю.
В числе других субсидируемых маршрутов — Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и прочие.