Рейс Пермь — Прага обходится бюджету в 150 млн рублей в год

Объем субсидий авиакомпаниям на перевозку пассажиров в 2020–2022 годах составит 280 млн руб. ежегодно, говорится в материалах бюджета. При этом первоначально в 2019 году размер дотаций составлял 87 млн руб. В минтрансе пока не смогли объяснить столь существенный рост.

Источник в кабмине пояснил, что рост обеспечен субсидиями открывшегося этой осенью рейса Пермь — Прага. Он выполняется авиакомпанией «Уральские авиалинии» с частотой полетов два раза в неделю.

По данным собеседника, поддержка этого маршрута составляет 150 млн руб. в год.

В числе других субсидируемых маршрутов — Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и прочие.