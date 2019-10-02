Пять организаций в Петербурге подозревают в создании медицинского картеля

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении пяти поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения города. В их действиях антимонопольный орган увидел возможное антиконкурентное соглашение.

Как сообщили в управлении антимонопольной службы, ООО «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед» и ООО МТК «Альфа-Мед» на протяжении трех лет участвовали в тендерах общей стоимостью более 58 млн руб. При этом в ходе торгов снижения цены происходило только в случаях, когда в торгах принимали участие компании не входящие в картель. Примечательно, что снижение могло составить до 20% от начальной цены.

Заседание комиссии УФАС России по делу назначено на 22 октября.