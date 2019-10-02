Средства от продажи часов Chopard пойдут в фонд по сохранению альпийской природы

Новая коллекция элегантных спортивных часов Chopard Alpine Eagle отличается актуальным лаконичным стилем — это интерпретация модели St. Moritz 1980 года, первых часов, созданных нынешним сопрезидентом Chopard Карл-Фридрихом Шойфеле.

Карл, Карл-Фридрих и Карл-Фриц Шойфеле

Придуманная им заново модель Alpine Eagle изготовлена из ультрапрочной светоотражающей стали Lucent Steel A223 и оснащена собственным мануфактурным механизмом Chopard, имеющим сертификат хронометра. Отражая общие этические устремления компании, Alpine Eagle заявляют о новой инициативе Chopard — создании фонда Eagle Wings Foundation («Орлиные крылья») по защите альпийской природы, учредителем которого является Карл-Фридрих Шойфеле.

Часы Alpine Eagle предназначены для современных честолюбивых людей, которые стремятся одерживать победы в повседневной жизни и которым не чуждо внимание к вопросам экологической обстановки в мире.