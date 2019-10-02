У челябинки 1,5 года забирали половину пенсии на оплату кредита, который она не брала

В Челябинске суд взыскал с пенсионерки задолженность по кредиту, который она не брала. На восстановление прав женщины потребовалось 1,5 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, в 2016 году Курчатовский районный суд взыскал с пожилой женщины задолженность по кредитному договору в размере более 260 тыс. руб. Судебные приставы, исполняя это решение, обратили взыскание на пенсию должницы. С сентября 2017-го по май 2019 года Пенсионный фонд удерживал 50% основного дохода горожанки в пользу банка. Всего – около 69 тыс. руб.

В марте этого года решение суда было отменено на основании постановления следователя отдела полиции, который установил, что в банк за кредитом обращалась не пенсионерка, а другая женщина. Прокурор в интересах горожанки обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда. Иск удовлетворен, с банка взысканы незаконно удержанные средства.