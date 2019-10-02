Жители юга, юго-востока Башкирии могут оплатить вывоз мусора на сайте регионального оператора

ООО РО «Эко-Сити» первый из регоператоров применил на своем сайте интернет-эквайринг – технологию, позволяющую принимать к оплате банковские карты через интернет. Соответствующее соглашение было заключено со Сбербанком.

Абоненту достаточно зайти в персональный кабинет по номеру лицевого счета, ввести данные банковской карты и оплатить счёт. В ответ он получит электронный чек. Переводы принимаются с платёжных систем Visa, MasterCard и Мир любых банков. Комиссия при этом не взимается.

– Мы сделали оплату через персональный кабинет на сайте для удобства клиентов, – комментирует генеральный директор ООО РО «Эко-Сити» Семён Земсков. – Сейчас почти у всех есть доступ к интернету. Не нужно ждать бумажные квитанции. В любой момент можно зайти на наш сайт, увидеть начисления, оплатить без комиссии, получить чек. Всё прозрачно и безопасно.

В персональном кабинете можно также направить обращение регоператору с просьбой сделать перерасчет или исправить неточности в квитанциях.

Напомним, что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации все граждане обязаны своевременно и полностью оплачивать коммунальные услуги, к которым относится и обращение с твёрдыми коммунальными отходами.