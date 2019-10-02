Руководство трех нижегородских охранных компаний подозревают в уходе от налогов

В Нижегородской области возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов с трех взаимосвязанных охранных компаний. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет 91 млн руб., сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2012-2014 годах руководители организаций создавали фиктивный документооборот с другими компаниями для незаконного применения вычета по НДС и искусственному завышению затрат, что вело к снижению налогооблагаемой базы. В офисах организаций и по месту жительства должностных лиц проводятся обыски. Расследование ведется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Анастасия Еремина