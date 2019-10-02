Новосибирский патологоанатом брал взятки за продвижение интересов похоронного бюро

Новосибирский суд отправил под стражу заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1, в отношении которого расследуется дело о коррупции. Задержанную по этому же делу менеджера ритуального агентства ООО «Некрополь» поместили под домашний арест.

Как рассказали в управлении СКР, около десяти лет, с января 2010-го по июль 2019 года, заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы получал от менеджера ООО «Некрополь» взятки за продвижение бизнес-интересов похоронного бюро. Завотделением, по версии следствия, приказывал подчиненным предоставлять родственникам умерших информации об ООО «Некрополь», как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги. Общая сумма взяток, переданных патологоанатому, по подсчетам силовиков, составила свыше 1 млн руб.

Завотделением предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), менеджеру ООО «Некрополь» инкриминируется дача взятки (ст. 291 УК РФ). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что обвиняемые находились в разработке сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции.

Константин Воронов