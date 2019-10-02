Новым прокурором Аксайского района Ростовской области стал Роман Коломийцев

Старшего советника юстиции Романа Коломойцева назначили прокурором Аксайского района Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее он занимал должность прокурора Зерноградского района.

Господин Коломойцев окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. В 1997 году начал работать в прокуратуре Ростовской области, где занимал должности следователя Азовской межрайонной прокуратуры, старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений следственного управления, прокурора и старшего прокурора первого отдела управления по надзору за расследованием преступлений, а также начальника второго отдела этого же управления.

Дарья Голякова