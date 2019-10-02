Москва подарила Кемерово подержанные трамваи

В Кемерово привезли первую партию подаренных Москвой трамваев, отработавших десять лет в столице России. Как сообщил “Ъ-Сибирь” руководитель пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максим Гончаренко, пять трамваев прибыли на тралах, их уже разгрузили. Сейчас трамваи проходят углубленное техническое обслуживание.

Тралы ушли за второй партией из пяти трамваев — их доставят в Кемерово до 20 октября. В пресс-службе отметили, что на линию технику выпустят «в максимально короткие сроки» — к ближайшему зимнему сезону. «Это модели КТ 619 А Усть-Катавского завода 2008 и 2009 годов изготовления. Они сходны с теми, что курсируют в Кемерово, но более удобные для пассажиров»,— сказал представитель КЭТК.

В КЭТК рассчитывают, что партия из десяти вагонов поможет уменьшить темпы выбывания из строя полностью изношенных трамваев и будет поддерживать выпуск на линию подвижного состава в крайне сложных зимних условиях. Трамвайный парк Кемерово состоит из 86 вагонов, включая спецтехнику, при этом 27 трамвайных вагонов вынуждены работать за пределами двух сроков эксплуатации.

Подержанные трамваи доставлены в Кемерово в рамках соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Кузбасса Сергея Цивилева. В апреле господин Цивилев сообщил, всего регион получит на безвозмездной основе 30 трамваев: по десять для Кемерово и Новокузнецка, еще десять — для Прокопьевска и Осинников. «Это для Москвы трамваи устаревшие, а для нас — суперсовременные»,— отмечал губернатор.

Юрий Зуев