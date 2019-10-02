Кондитерские предприятия Кубани получат из регионального бюджета 100 млн рублей

Производители кондитерской продукции края в 2020 году получат господдержку в размере 100 млн руб, сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на слова вице-губернатора Игоря Галася. «Вклад пищевой промышленности региона в общероссийское производство продуктов питания составляет более 5%. Считаем, что поддержка предприятий пищевой промышленности необходима. Уже внесены изменения в профильную госпрограмму. До конца года производители кондитерской продукции получат из краевого бюджета 4 млн руб., а в 2020 году – 100 млн руб.», – сообщил господин Галась.

По словам вице-губернатора, потребность в заемных средствах на модернизацию компаний, выпускающих продукты питания, составляет сегодня 15 млрд руб. В связи с этим рассматривается возможность выделения для них льготных займов по линии регионального Фонда развития промышленности. В качестве эксперимента была выбрана мера господдержки в виде субсидирования процентных ставок по банковским кредитам в размере ключевой ставки ЦБ – 7%.

Процентные ставки для участников нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт» предложено сделать в размере 9% годовых. Таким образом, при получении заемных средств ставка по кредиту для предприятий-участников нацпроектов составит всего 2% годовых.

Андрей Ульченко