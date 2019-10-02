Уволен начальник управления архитектуры Магнитогорска

В Магнитогорске начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Хоменко ушел в отставку. В этой должности он проработал менее четырех месяцев, не исключено, что причиной увольнения стал скандал с самовольным строительством жилого микрорайона на улице Суворова, сообщает «Верстов.Инфо». По данным пресс-службы мэрии, господин Хоменко перевелся в комитет по управлению имуществом и земельными отношениям на должность начальника одного из отделов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе администрация Магнитогорска заявила о незаконном строительстве пяти многоквартирных домов на улице Суворова в Правобережном районе и попросила горожан воздержаться от покупки квартир в новостройках. На данный момент два дома возведены полностью, третий почти завершен. Известно, что застройщик – ООО «Новый формат» получил земельный участок под строительство торгового объекта несколько лет назад. Работы на участке начались весной этого года. В администрации города заявили, что намерены инициировать снос самовольных построек.