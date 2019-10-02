У медсестры из Ижевска похитили 302 тысячи рублей под предлогом предотвращения незаконной транзакции

У 45-летней медсестры из Ижевска похитили 302 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Установлено, что на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Он сообщил о попытке незаконной транзакции с банковского счета женщины. Для предотвращения транзакции потерпевшая назвала звонившему реквизиты кредитной карты с одобренным лимитов в 302 тыс. руб. В результате с ее счета были списаны деньги в размере лимита.